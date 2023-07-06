Жительница Адыгеи осуждена в Ингушетии за мошенничество

В июле 2021 года девушка разместила в социальной сети Instagram объявление с заведомо ложными сведениями о продаже различной женской одежды и обуви. Она ввела в заблуждение жительницу Сунженского района региона, пообещав отправить товар по почте и убедив перевести на указанный ею банковский счет 16 тыс. рублей.

Не дождавшись в течение длительного времени обещанной одежды, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в правоохранительные органы.

Приговором Сунженского районного суда, с учетом не отбытого наказания по предыдущему приговору, мошеннице назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.