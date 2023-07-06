Мошенничество

Жительница Адыгеи осуждена в Ингушетии за мошенничество

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Ранее судимая 23-летняя жительница Адыгеи признана виновной в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину, сообщает пресс-служба прокуратуры Ингушетии.

В июле 2021 года девушка разместила в социальной сети Instagram объявление с заведомо ложными сведениями о продаже различной женской одежды и обуви. Она ввела в заблуждение жительницу Сунженского района региона, пообещав отправить товар по почте и убедив перевести на указанный ею банковский счет 16 тыс. рублей.

Не дождавшись в течение длительного времени обещанной одежды, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в правоохранительные органы.

Приговором Сунженского районного суда, с учетом не отбытого наказания по предыдущему приговору, мошеннице назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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