Жительница Чечни отработает 200 часов за кражу золотой цепочки у знакомой в Ингушетии
Прокуратурой Сунженского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 61-летней жительницы Чечни. Она признана виновной в краже, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Судом установлено, что злоумышленница, 3 октября прошлого года, в ночное время суток, находясь в гостях у своей знакомой в городе Сунжа республики, похитила золотую цепочку, весом 50 граммов, стоимостью более 205 тыс. рублей.
Приговором Сунженского районного суда, с учетом возмещения потерпевшей причиненного ущерба, ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.