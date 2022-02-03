Жительница Чечни отработает 200 часов за кражу золотой цепочки у знакомой в Ингушетии

Судом установлено, что злоумышленница, 3 октября прошлого года, в ночное время суток, находясь в гостях у своей знакомой в городе Сунжа республики, похитила золотую цепочку, весом 50 граммов, стоимостью более 205 тыс. рублей.

Приговором Сунженского районного суда, с учетом возмещения потерпевшей причиненного ущерба, ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.