Приговор

Жительница Чечни отработает 200 часов за кражу золотой цепочки у знакомой в Ингушетии

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Прокуратурой Сунженского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 61-летней жительницы Чечни. Она признана виновной в краже, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Судом установлено, что злоумышленница, 3 октября прошлого года, в ночное время суток, находясь в гостях у своей знакомой в городе Сунжа республики, похитила золотую цепочку, весом 50 граммов, стоимостью более 205 тыс. рублей.

Приговором Сунженского районного суда, с учетом возмещения потерпевшей причиненного ущерба, ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.

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