Прокуратура

Жительница Чечни предстанет перед судом в Ингушетии за сбыт поддельного алкоголя

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Жительница города Грозного предстанет перед судом в Ингушетии за хранение и сбыт суррогатного алкоголя, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, женщина, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, не имея удостоверений качества и безопасности пищевых продуктов, подтверждающих их происхождение, приобрела не менее 18 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литров со спиртосодержащей жидкостью с наименованием водка «с Серебром» и «Домашний Доктор кедровая»; 114 пластиковых бутылок емкостью 1 литр с наименованием «Напиток пивной витаминизированный «ENERGY» MAD MAN и 251 стеклянных бутылок емкостью 0,7 литров с наименованием вино «Темрюкский погреб».

Для реализации она перевезла товар в магазин, расположенный в городе Сунжа Ингушетии, где в декабре 2021 года при проведении правоохранителями оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» реализовала за денежное вознаграждение в размере 500 рублей одну бутылку с наименованием вино «Темрюкский погреб».

В ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции была обнаружена и изъята остальная спиртосодержащая продукция.

Согласно заключения эксперта, изъятый алкоголь угрожает жизни и здоровью человека по наличию в них большого объема токсичных веществ.

Уголовное дело прокурором направлено в Сунженский районный суд для рассмотрения по существу.

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