Жительница Ингушетии незаконно получала страховые выплаты в течение 13 лет

В мае 2009 года женщина представила в региональное отделение ФСС фиктивные документы о якобы произошедшем с ней несчастном случае на производстве и получении трудового увечья. В течение 13 лет она незаконно получала страховые выплаты в сумме более 3 млн рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Магасский районный суд. Также прокуратурой заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемой всей суммы причиненного государству ущерба.