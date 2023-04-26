Жительница Ингушетии незаконно получала страховые выплаты в течение 13 лет
В мошенничестве при получении выплат обвиняется 53-летняя жительница республики. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки республиканского УФСБ, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе прокуратуры региона.
В мае 2009 года женщина представила в региональное отделение ФСС фиктивные документы о якобы произошедшем с ней несчастном случае на производстве и получении трудового увечья. В течение 13 лет она незаконно получала страховые выплаты в сумме более 3 млн рублей.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Магасский районный суд. Также прокуратурой заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемой всей суммы причиненного государству ущерба.