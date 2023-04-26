Мошенничество

Жительница Ингушетии незаконно получала страховые выплаты в течение 13 лет

0

В мошенничестве при получении выплат обвиняется 53-летняя жительница республики. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки республиканского УФСБ, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе прокуратуры региона.

В мае 2009 года женщина представила в региональное отделение ФСС фиктивные документы о якобы произошедшем с ней несчастном случае на производстве и получении трудового увечья. В течение 13 лет она незаконно получала страховые выплаты в сумме более 3 млн рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Магасский районный суд. Также прокуратурой заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемой всей суммы причиненного государству ущерба.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Представители Ингушетии приняли участие в акции Росреестра «Марафон Победы»
Заместитель прокурора Ингушетии проведет в Назрани прием граждан
Около 4 тыс. медработников Ингушетии в I квартале получили специальные выплаты
Ингушский вольник Адам Гаракоев стал бронзовым призером всероссийских соревнований
В столице Ингушетии со школьниками провели профилактическое мероприятие
Ингушские представители спорта глухих участвуют в учебно-тренировочных сборах в Серпухове
В 10 населенных пунктах Ингушетии два дня подряд будут отключать свет
Закону о реабилитации репрессированных народов 32 года
В Погрануправлении по Ингушетии напомнили об ответственности за неправомерные действия в отношении правоохранителей
Обеспечение безопасности на дорогах обсудили на совещании в Магасе
В Ингушетии в течение месяца будут проходить субботники

Главное

Яндекс.Метрика

 