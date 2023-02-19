Жительница Ингушетии объявлена в розыск за содействие террористам

В ведомстве отметили, что с августа 2020 года по февраль 2021 года, подозреваемая осуществляла денежные переводы на электронный кошелек, оформленный на участников незаконных вооруженных формирований.

Уголовное дело возбудили по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ по республике.

В настоящее время подозреваемая находится на территории Сирии, в связи с чем она объявлена в розыск.