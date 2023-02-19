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Жительница Ингушетии объявлена в розыск за содействие террористам

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На 35-летнюю жительницу республику заведено уголовное дело за содействие террористической деятельности, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе СУ СКР по региону.

В ведомстве отметили, что с августа 2020 года по февраль 2021 года, подозреваемая осуществляла денежные переводы на электронный кошелек, оформленный на участников незаконных вооруженных формирований.

Уголовное дело возбудили по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ по республике.

В настоящее время подозреваемая находится на территории Сирии, в связи с чем она объявлена в розыск.

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