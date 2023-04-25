Жительница Ингушетии объявлена в розыск за участие в военных действиях на территории Сирии
28-летняя жительница Ингушетии объявлена в международный розыск за участие в военных действиях на территории Сирии, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.
По данным следствия, подозреваемая, не позднее января 2015 года убыла на территорию САР, где вступила в состав международной террористической организации, в которой принимает участие по настоящее время.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.