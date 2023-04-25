Жительница Ингушетии объявлена в розыск за участие в военных действиях на территории Сирии

По данным следствия, подозреваемая, не позднее января 2015 года убыла на территорию САР, где вступила в состав международной террористической организации, в которой принимает участие по настоящее время.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.