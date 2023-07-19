Штраф

Жительница Ингушетии оштрафована за реализацию суррогатного алкоголя

0

В сбыте товара, не отвечающего требованиям безопасности, признана виновной 40-летняя жительница Карабулака, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что женщина в помещении магазина во время проведения проверочной закупки в мае текущего года сбыла бутылку спиртосодержащей жидкости с наименованием «Водка», не имеющей сертификата качества и документов, подтверждающих легальность ее происхождения. Также изъяты еще более 30 аналогичных бутылок.

Карабулакским районным судом фигурантка оштрафована на 60 тыс. рублей в доход государства.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Продолжается прием работ на журналистский конкурс «СМИротворец-2023»
В Ингушетии водитель иномарки погиб при столкновении с деревом
Ингушское УФАС России возбудило дело в отношении МУП «Малгобек-Водоканал»
В Малгобекском районе Ингушетии обсудили проведение муниципальных выборов
В Ингушетии объявили имена шести стобалльников ЕГЭ по биологии
В лесах Ингушетии проведут инвентаризацию фонда лесовосстановления
В сельском поселении Долаково Ингушетии прошел показ документального фильма «Путь в никуда»
В Ингушетии индекс потребительских цен в июне составил чуть более 100%
Спасатели продолжают искать в лесу пропавшего 16 июля жителя села Сурхахи Ингушетии
В Ингушетии прошел шахматный турнир в рамках спортивного марафона «Сила России»
Для обеспечения водой жителей Малгобека срочно выделят средства из фонда развития Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 