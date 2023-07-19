Жительница Ингушетии оштрафована за реализацию суррогатного алкоголя

Отмечается, что женщина в помещении магазина во время проведения проверочной закупки в мае текущего года сбыла бутылку спиртосодержащей жидкости с наименованием «Водка», не имеющей сертификата качества и документов, подтверждающих легальность ее происхождения. Также изъяты еще более 30 аналогичных бутылок.

Карабулакским районным судом фигурантка оштрафована на 60 тыс. рублей в доход государства.