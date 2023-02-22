Мошенничество

Жительница Ингушетии осуждена за хищение около 4 млн рублей у ФСС

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59-летняя жительница республики признана виновной в мошенничестве при получении выплат и приговорена к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, сообщил газете «Ингушетия» представитель правоохранительных органов региона.

По данным собеседника, установлено, что осужденная предоставила в Фонд социального страхования России по республике поддельные документы о получении травмы в результате несчастного случая на производстве. На этом основании ею были получены социальные выплаты в размере более 3,9 млн рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению.

Гражданский иск о взыскании с осужденной причиненного ущерба удовлетворен полностью, отметил источник.

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