Жительница Ингушетии осуждена за хищение около 4 млн рублей у ФСС

По данным собеседника, установлено, что осужденная предоставила в Фонд социального страхования России по республике поддельные документы о получении травмы в результате несчастного случая на производстве. На этом основании ею были получены социальные выплаты в размере более 3,9 млн рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению.

Гражданский иск о взыскании с осужденной причиненного ущерба удовлетворен полностью, отметил источник.