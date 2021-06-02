Жительница Ингушетии отработает 100 часов за кражу пенсии умершего брата

«Судом установлено, что злоумышленница, укрывая факт смерти своего брата, похитила начисленную ему пенсию по инвалидности за апрель-июнь 2020 года. Таким образом, она причинила отделению Пенсионного фонда России в Республике Ингушетия материальный ущерб на сумму более 27 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Приговором Сунженского районного суда она признана виновной в совершении инкриминируемого деяния, с учетом наличия на иждивении 4 детей ей назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ.