Жительница Ингушетии перевела 40 тыс. рублей дистанционному мошеннику

В дежурную часть МВД по республике обратилась женщина с заявлением о том, что некий Петр Васильевич Соколовский, якобы житель Новочеркасска, под предлогом продажи квадрокоптера «DJI Mavic PRO Platinum» по объявлению, размещенному им в сети интернет, завладел ее деньгами.

40 тыс. рублей женщина перечислила мнимому продавцу на банковскую карту. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел по региону.