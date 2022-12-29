Мошенничество

Жительница Ингушетии перевела 40 тыс. рублей дистанционному мошеннику

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Жертвой дистанционного мошенника стала очередная жительница Ингушетии, которая решила купить квадрокоптер по объявлению в сети.

В дежурную часть МВД по республике обратилась женщина с заявлением о том, что некий Петр Васильевич Соколовский, якобы житель Новочеркасска, под предлогом продажи квадрокоптера «DJI Mavic PRO Platinum» по объявлению, размещенному им в сети интернет, завладел ее деньгами.

40 тыс. рублей женщина перечислила мнимому продавцу на банковскую карту. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел по региону.

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