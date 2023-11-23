Мошенничество

Жительница Ингушетии перевела лживому сотруднику банка 390 тыс. рублей

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Жительница Магаса перевела лживому сотруднику банка 390 тысяч рублей, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе МВД по республике.

Женщина сообщила правоохранителям, что ей позвонил якобы главный специалист кредитного учреждения, некий «Золотарев Вадим Викторович». Он убедил пострадавшую в том, что мошенники хотят списать с ее счета 100 тыс. рублей и перевести неустановленному гражданину Украины. Поверив, она лишилась крупной суммы денег.

В действиях неустановленного лица усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России (мошенничество).

В министерстве внутренних дел предупредили граждан: не доверяйте звонкам и электронным сообщениям незнакомых лиц, представляющихся работниками банков, сотрудниками правоохранительных органов или спецслужб, а также предлагающих заработать в сети «Интернет».

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