Жительница Ингушетии перевела лживому сотруднику банка 390 тыс. рублей

Женщина сообщила правоохранителям, что ей позвонил якобы главный специалист кредитного учреждения, некий «Золотарев Вадим Викторович». Он убедил пострадавшую в том, что мошенники хотят списать с ее счета 100 тыс. рублей и перевести неустановленному гражданину Украины. Поверив, она лишилась крупной суммы денег.

В действиях неустановленного лица усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России (мошенничество).

В министерстве внутренних дел предупредили граждан: не доверяйте звонкам и электронным сообщениям незнакомых лиц, представляющихся работниками банков, сотрудниками правоохранительных органов или спецслужб, а также предлагающих заработать в сети «Интернет».