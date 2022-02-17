Жительница Ингушетии перевела мошенникам 500 долларов на биржевую ставку
В полицию Ингушетии обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в региональном УМВД, женщина перевела фальшивому брокерскому сервису 500 долларов для ставки на бирже роста процентов.
«В дежурную часть ОМВД России по Назрановскому району обратилась местная жительница, которая зарегистрировалась на бирже роста процентов и перевела на счет 500 долларов. Однако через некоторое время счет заявительницы аннулировался, а в сервис-центре интернет-сайта ей сообщили, что необходимо переустановить учетную запись», — говорится в сообщении.
По данному факту проводится проверка.
Ранее в Ингушетии местного жителя «развели» на 271 тысячу рублей мошенники в сети. Мужчина перевел деньги в надежде заработать на инвестициях.