Жительница Ингушетии перевела мошенникам 500 долларов на биржевую ставку

«В дежурную часть ОМВД России по Назрановскому району обратилась местная жительница, которая зарегистрировалась на бирже роста процентов и перевела на счет 500 долларов. Однако через некоторое время счет заявительницы аннулировался, а в сервис-центре интернет-сайта ей сообщили, что необходимо переустановить учетную запись», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка.

Ранее в Ингушетии местного жителя «развели» на 271 тысячу рублей мошенники в сети. Мужчина перевел деньги в надежде заработать на инвестициях.