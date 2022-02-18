Жительница Ингушетии перевела шарлатану 167 тыс. руб. за магический обряд
Интернет-мошенник из Ставрополя «развел» жительницу Ингушетии на 167 тыс. рублей. Шарлатан обещал женщине улучшить ее материальное положение путем магического обряда, сообщили газете «Ингушетия» в региональной прокуратуре.
«Мошенник заказал рекламу на ТВ в виде адресной строки, где обещал помочь людям в трудных ситуациях, снять порчу и улучшить материальное положение. Вскоре на объявление откликнулась жительница Ингушетии, которой он обещал с помощью «магических обрядов» на возмездной основе улучшить ее материальное положение. После чего женщина несколько раз перевела шарлатану в общей сложности более 167 тыс. рублей», — сказал собеседник.
По его словам, прокуратура уже утвердила обвинительное заключение в отношении мошенника, в отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину).
Дело направлено в Сунженский районный суд республики для рассмотрения по существу.