Жительница Ингушетии по подложным документам 11 лет получала страховые выплаты на сумму более 4 млн рублей
В Ингушетии осудили 63-летнюю женщину, которая по подложным документам в течении 11 лет получила 4,3 млн рублей страховых выплат, сообщил газете «Ингушетия» представитель правоохранительных органов республики Ингушетия.
«Приговором Магасского районного суда Ингушетии 63-летняя местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 (мошенничество) УК РФ и приговорена к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года», — сказал источник.
По его словам, гражданский иск о взыскании с осужденной причиненного ущерба удовлетворён частично, женщине придется вернуть в казну почти 4 млн рублей.
По данным следствия, в 2009 году осужденная представила в региональное отделение Фонда социального страхования подложные документы о произошедшем с ней несчастном случае на производстве и получении трудового увечья.
При этом известно, что женщина никогда на предприятии не работала и увечье не получала.