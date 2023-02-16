Хищение

Жительница Ингушетии по подложным документам 11 лет получала страховые выплаты на сумму более 4 млн рублей

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В Ингушетии осудили 63-летнюю женщину, которая по подложным документам в течении 11 лет получила 4,3 млн рублей страховых выплат, сообщил газете «Ингушетия» представитель правоохранительных органов республики Ингушетия.

«Приговором Магасского районного суда Ингушетии 63-летняя местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 (мошенничество) УК РФ и приговорена к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года», — сказал источник.

По его словам, гражданский иск о взыскании с осужденной причиненного ущерба удовлетворён частично, женщине придется вернуть в казну почти 4 млн рублей.

По данным следствия, в 2009 году осужденная представила в региональное отделение Фонда социального страхования подложные документы о произошедшем с ней несчастном случае на производстве и получении трудового увечья.

При этом известно, что женщина никогда на предприятии не работала и увечье не получала.

 

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