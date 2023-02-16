Жительница Ингушетии по подложным документам 11 лет получала страховые выплаты на сумму более 4 млн рублей

«Приговором Магасского районного суда Ингушетии 63-летняя местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 (мошенничество) УК РФ и приговорена к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года», — сказал источник.

По его словам, гражданский иск о взыскании с осужденной причиненного ущерба удовлетворён частично, женщине придется вернуть в казну почти 4 млн рублей.

По данным следствия, в 2009 году осужденная представила в региональное отделение Фонда социального страхования подложные документы о произошедшем с ней несчастном случае на производстве и получении трудового увечья.

При этом известно, что женщина никогда на предприятии не работала и увечье не получала.