Жительница Ингушетии подозревается в даче взятки полицейскому

По данным следствия, 4 июня текущего года подозреваемая, находясь в административном здании МВД по региону, в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», лично передала в качестве взятки сотруднику полиции денежные средства в сумме 200 тысяч рублей за прекращение в отношении нее проверки по факту организации незаконной игорной деятельности и не привлечение ее за это к уголовной ответственности.

Сотрудник от получения взятки отказался.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.