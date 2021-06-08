Жительница Ингушетии подозревается в даче взятки полицейскому
Возбуждено уголовное дело в отношении 53-летней жительницы Ингушетии. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.291 УК России — «дача взятки должностному лицу лично в крупном размере», сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.
По данным следствия, 4 июня текущего года подозреваемая, находясь в административном здании МВД по региону, в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», лично передала в качестве взятки сотруднику полиции денежные средства в сумме 200 тысяч рублей за прекращение в отношении нее проверки по факту организации незаконной игорной деятельности и не привлечение ее за это к уголовной ответственности.
Сотрудник от получения взятки отказался.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.