Мошенничество

Жительница Ингушетии подозревается в мошенничестве на 600 тыс. рублей

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Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Ингушетии. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК России — «мошенничество при получении выплат», сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, в июле-августе 2018 года подозреваемая, являясь руководителем коммерческой организации, представила в фонд социального страхования России по Ингушетии подложные документы о наступлении страховых случаев по беременности и родам, по временной нетрудоспособности, уходу за ребенком на общую сумму около 600 тыс. рублей.

Денежные средства, поступившие из ФСС на банковский счет юридического лица, ею похищены и использованы по своему усмотрению.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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