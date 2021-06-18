Жительница Ингушетии подозревается в мошенничестве на 600 тыс. рублей
Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Ингушетии. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК России — «мошенничество при получении выплат», сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
По данным следствия, в июле-августе 2018 года подозреваемая, являясь руководителем коммерческой организации, представила в фонд социального страхования России по Ингушетии подложные документы о наступлении страховых случаев по беременности и родам, по временной нетрудоспособности, уходу за ребенком на общую сумму около 600 тыс. рублей.
Денежные средства, поступившие из ФСС на банковский счет юридического лица, ею похищены и использованы по своему усмотрению.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.