Жительница Ингушетии подозревается в мошенничестве на 600 тыс. рублей

По данным следствия, в июле-августе 2018 года подозреваемая, являясь руководителем коммерческой организации, представила в фонд социального страхования России по Ингушетии подложные документы о наступлении страховых случаев по беременности и родам, по временной нетрудоспособности, уходу за ребенком на общую сумму около 600 тыс. рублей.

Денежные средства, поступившие из ФСС на банковский счет юридического лица, ею похищены и использованы по своему усмотрению.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.