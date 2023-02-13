Жительница Ингушетии подозревается в получении маткапитала на несуществующего ребенка
В отношении 30-летней жительницы республики возбуждено уголовное дело за мошенничество при получении выплат, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе регионального главка СКР.
В ведомстве отметили, что женщина 5 лет назад представила в отделение ПФР по Малгобекскому району и городу Малгобеку заявление о выдаче государственного сертификата на материнский капитал, приложив поддельное свидетельство о рождении несуществующего ребенка. После этого она получила право на получение денежных средств в размере 453 тыс. рублей, которые впоследствии обналичила.
В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, говорится в релизе.