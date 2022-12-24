Жительница Ингушетии подозревается в реализации поддельного алкоголя
В Ингушетии следственными органами возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
По данным следствия, в ноябре этого года в помещении торгового павильона в городе Назрани, местной жительницей за денежное вознаграждение продана бутылка алкогольной продукции, после чего с места происшествия изъято еще 53.
Согласно заключению эксперта, указанная спиртосодержащая продукция не отвечает требования безопасности для жизни и здоровья потребителей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.