Жительница Ингушетии подозревается в реализации поддельного алкоголя

По данным следствия, в ноябре этого года в помещении торгового павильона в городе Назрани, местной жительницей за денежное вознаграждение продана бутылка алкогольной продукции, после чего с места происшествия изъято еще 53.

Согласно заключению эксперта, указанная спиртосодержащая продукция не отвечает требования безопасности для жизни и здоровья потребителей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.