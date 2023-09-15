Жительница Ингушетии получала пенсию умершей матери

«Женщина не предоставила сведения в пенсионный фонд о смерти своей матери в 2019 году, и с декабря этого года по январь 2020 года незаконно получила пенсию на общую сумму 64 тыс. рублей», — рассказал собеседник

По его словам, от злоумышленницы принята явки с повинной.

Отмечается, что в действиях фигурантки усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.159 УК России (мошенничество).