Криминал

Жительница Ингушетии получала пенсию умершей матери

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Жительница Ингушетии получала пенсию матери, скрывая факт ее смерти, сообщили в правоохранительных органах.

«Женщина не предоставила сведения в пенсионный фонд о смерти своей матери в 2019 году, и с декабря этого года по январь 2020 года незаконно получила пенсию на общую сумму 64 тыс. рублей», — рассказал собеседник

По его словам, от злоумышленницы принята явки с повинной.

Отмечается, что в действиях фигурантки усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.159 УК России (мошенничество).

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