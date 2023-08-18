Жительница Ингушетии получила три года условно за хищение 1,8 млн рублей у фонда соцстраха

«Женщина, действуя в корыстных целях, в 2009 году подделала и представила в ФСС России по республике документы, содержащие заведомо ложные сведения о получении ею травмы в результате несчастного случая на производстве. В действительности злоумышленница никогда на предприятии не работала и увечье не получала», — рассказал собеседник.

По его словам, мошенница на протяжении 11 лет получала незаконным образом социальные выплаты. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению

Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК России (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере).

Отмечается, что суд полностью удовлетворил гражданский иск о взыскании с осужденной причиненного ущерба.