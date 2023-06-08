Жительница Ингушетии получила условный срок за махинации с маткапиталом

«Установлено, что женщина, в 2019 году по предварительному сговору с другими лицами для получения средств государственного сертификата на маткапитал представила в отделение Пенсионного фонда России по Ингушетии подложные свидетельства о рождение двоих несуществующих детей», — сказал представитель ведомства.

По его словам, после этого фигурантка заключила фиктивный договор купли-продажи недвижимого имущества и мошенническим путем в 2020 году получила более 466 тысяч рублей.

Её действия были квалифицированы по ч. 3 ст. 159.2 УК России (мошенничество при получении социальных выплат, группой лиц по предварительному сговору, совершенное в крупном размере).

Женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

Одновременно суд удовлетворил иск прокуратуры республики о взыскании с осужденной всей суммы причиненного государству ущерба.

В отношении других соучастников преступления дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.