Жительница Ингушетии попала под следствие за финансирование терроризма
Возбуждено уголовное дело в отношении находящейся в розыске жительницы республики по подозрению в финансировании запрещенной в России деятельности международной террористической организации «Исламское государство». Об этом газете «Ингушетия» рассказали в пресс-службе регионального главка СКР.
«Установлено, что в мае 2020 года обвиняемая, введя в заблуждение своего близкого родственника, сообщила ему банковские реквизиты для перечисления ей денежных средств, якобы необходимых для возвращения его несовершеннолетних племянников на территорию России», — сказал собеседник издания.
По его словам, перечисленные деньги она израсходовала на поддержание террористической деятельности.
Принимаются меры по розыску обвиняемой, которая с 2014 года скрывается от органов предварительного следствия и объявлена в международный розыск за совершение преступлений террористического характера.