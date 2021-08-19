Антитеррор

Жительница Ингушетии попала под следствие за финансирование терроризма

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Возбуждено уголовное дело в отношении находящейся в розыске жительницы республики по подозрению в финансировании запрещенной в России деятельности международной террористической организации «Исламское государство». Об этом газете «Ингушетия» рассказали в пресс-службе регионального главка СКР.

«Установлено, что в мае 2020 года обвиняемая, введя в заблуждение своего близкого родственника, сообщила ему банковские реквизиты для перечисления ей денежных средств, якобы необходимых для возвращения его несовершеннолетних племянников на территорию России», — сказал собеседник издания.

По его словам, перечисленные деньги она израсходовала на поддержание террористической деятельности.

Принимаются меры по розыску обвиняемой, которая с 2014 года скрывается от органов предварительного следствия и объявлена в международный розыск за совершение преступлений террористического характера.

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