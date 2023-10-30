Жительница Ингушетии попала в реанимацию после наезда автомобиля
В сельском поселении Плиево Назрановского района республики легковой автомобиль сбил женщину, пострадавшая экстренно госпитализирована, сообщили газете «Ингушетия» в региональном МЧС.
В сельском поселении Плиево Назрановского района республики легковой автомобиль сбил женщину, пострадавшая экстренно госпитализирована, сообщили газете «Ингушетия» в региональном МЧС.
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