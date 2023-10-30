Жительница Ингушетии попала в реанимацию после наезда автомобиля

«30 октября в ведомство поступило сообщение о том, что в сельском поселении Плиево (район ЖБИ) водитель автомобиля совершил наезд на пешехода», — рассказал собеседник.

По его словам, пострадавшая экстренно доставлена в ближайшее медучреждение.

Отмечается, что на месте работают сотрудники РОВД.