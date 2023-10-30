ДТП

Жительница Ингушетии попала в реанимацию после наезда автомобиля

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В сельском поселении Плиево Назрановского района республики легковой автомобиль сбил женщину, пострадавшая экстренно госпитализирована, сообщили газете «Ингушетия» в региональном МЧС.

«30 октября в ведомство поступило сообщение о том, что в сельском поселении Плиево (район ЖБИ) водитель автомобиля совершил наезд на пешехода», — рассказал собеседник.

По его словам, пострадавшая экстренно доставлена в ближайшее медучреждение.

Отмечается, что на месте работают сотрудники РОВД.

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