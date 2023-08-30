Криминал

Жительница Ингушетии попалась на махинациях с маткапиталом

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Возбуждено уголовное дело на местную жительницу по подозрению в мошенничестве при получении выплат в крупном размере, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального главка СКР.

«По данным следствия, местная жительница представила в региональное отделение Пенсионного фонда России заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, приложив к заявлению поддельное свидетельство о рождении несуществующего ребенка», — сказал собеседник нашего издания.

По информации представителя главка, на основании подложных документов женщина получила свыше 450 тыс. руб.

Следствие ей вменяет ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере).

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