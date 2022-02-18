Жительница Ингушетии попалась на продаже фальшивой брендовой одежды

«Сотрудники УЭБиПК МВД по Ингушетии в ходе оперативно-разыскных мероприятий обнаружили в одном из магазинов розничной торговли 396 предметов одежды и обуви с признаками контрафактности. Вся продукция изъята», — говорится в сообщении.

В отношении женщины могут возбудить уголовное дело по части 1 статьи 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)).