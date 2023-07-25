Мошенничество

Жительница Ингушетии потеряла 50 тыс. рублей, решив купить мебель

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37-летняя жительница сельского поселения Сурхахи Назрановского района Ингушетии стала очередной жертвой дистанционных мошенников, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Правоохранителям женщина сообщила, что в мае этого года неустановленное лицо, под предлогом продажи мебели посредством мессенджера WhatsApp (принадлежит запрещенной в России Meta) в группе «Мебель оптом и в котел», путем обмана, завладело ее деньгами.

Поверив лживому продавцу, заявительница перевела ему на банковскую карту 50 тыс. рублей. По данному факту проводится проверка.

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