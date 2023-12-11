Мошенничество

Жительница Ингушетии потеряла 7 млн рублей при игре на бирже

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Жительница Назрани, зарегистрировавшись в сети «Интернет» в программе Busines, хотела заработать на торговле фьючерсными контрактами и потеряла крупную сумму денег, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального МВД

Отмечается, что женщина перевела на указанные мошенниками счета в общей сложности 7 млн рублей, после чего ее средства были заблокированы на криптобирже Binance.

В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Полицией проводится проверка.

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