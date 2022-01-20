Мошенничество

Жительница Ингушетии потеряла почти 1,5 млн рублей на мнимых электронных торгах

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В дежурную часть ОМВД России по городу Назрани Ингушетии обратилась с заявлением женщина, сообщившая о том, что в период с мая по июнь 2021 года она перечислила 1 млн 400 тыс. рублей неизвестной, назвавшейся «Гульназ» — представителем организации «Финико», предоставляющей в сети «Интернет» услуги по торговле на фондовом рынке.

После осуществления мнимых торгов заявительница попыталась вывести полученную выгоду и вложенные деньги, однако не смогла осуществить такую операцию, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК России (мошенничество).

По данному факту проводится проверка.

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