Жительница Ингушетии потеряла почти 1,5 млн рублей на мнимых электронных торгах

В дежурную часть ОМВД России по городу Назрани Ингушетии обратилась с заявлением женщина, сообщившая о том, что в период с мая по июнь 2021 года она перечислила 1 млн 400 тыс. рублей неизвестной, назвавшейся «Гульназ» — представителем организации «Финико», предоставляющей в сети «Интернет» услуги по торговле на фондовом рынке.