Жительница Ингушетии потеряла почти 1,5 млн рублей на мнимых электронных торгах
В дежурную часть ОМВД России по городу Назрани Ингушетии обратилась с заявлением женщина, сообщившая о том, что в период с мая по июнь 2021 года она перечислила 1 млн 400 тыс. рублей неизвестной, назвавшейся «Гульназ» — представителем организации «Финико», предоставляющей в сети «Интернет» услуги по торговле на фондовом рынке.
После осуществления мнимых торгов заявительница попыталась вывести полученную выгоду и вложенные деньги, однако не смогла осуществить такую операцию, сообщает пресс-служба МВД по республике.
В действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК России (мошенничество).
По данному факту проводится проверка.