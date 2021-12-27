Мошенничество

Жительница Ингушетии признана виновной в мошенничестве на сумму 4 млн рублей

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39-летней жительнице Ингушетии вынесен приговор, она признана виновной в хищении денежных средств в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Следствием и судом установлено, что осужденная, являясь руководителем ООО «Каравелла», «Гром» и «Швея» в 2018 году вносила в установленные отчетные формы Фонда социального страхования заведомо ложные сведения о якобы наступлении страховых случаев по временной нетрудоспособности и в связи с материнством на несуществующих работников организаций.

В результате из регионального отделения ФСС на банковский счет коммерческих организаций было перечислено более 4 млн рублей, которые она использовала по своему усмотрению.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с отсрочкой от исполнения наказания до достижения ее несовершеннолетним ребенком возраста 14 лет.

Комментарии 1

Алисхан 27 декабря, 2021 - 15:14
Ингуши,признанные иностранными агентами и сосланные в Сибирь,Казахстан и Киргизию,возвратившись на Кавказ...... Ей,наверное,задолжало государство за то переселение!!!!

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