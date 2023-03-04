Мошенничество

Жительница Ингушетии пыталась получить маткапитал на не существующего ребенка

0

Жительница республики пыталась получить маткапитал на не существующего ребенка, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по региону.

Правоохранители совместно с коллегами из УФСБ и ВОГ МВД России по Ингушетии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что 12 декабря 2019 года женщина представила в ОПФР по региону заявление о выдаче государственного сертификата на материнский капитал и поддельное свидетельство о рождении ребенка.

«Указанные действия имели целью последующее незаконное получение сертификата, предоставляющего право на получение денежных средств — более 460 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.

В действиях женщины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК России (мошенничество при получении выплат).

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Прокуратура Ингушетии выявила нарушения в сфере перевозок людей легковым такси
В Назрани заменят ветхую трубу канализационного коллектора
В Ингушетии полицейские изъяли около 57 граммов мефедрона и пистолет
Глава Ингушетии считает задачей властей повысить авторитет педагогов в обществе
Вторую опору ЛЭП за сутки повредили на одном и том же перекрестке в Ингушетии
Почти 17 тысяч деревьев высадят в Ингушетии в рамках международной акции «Сад памяти»
При участии сотрудников Росгвардии в Ингушетии идентифицирован схрон боеприпасов
Юнармейцы Ингушетии приняли участие в сборе черемши для участников СВО
В отдаленном селе Вознесенское Ингушетии завершается строительство водопровода
В селе Яндаре Ингушетии в рамках проекта «Культура для школьников» прошли литературные чтения
Иностранец получил в Ингушетии 8 лет колонии за покушение на сбыт героина

Главное

Яндекс.Метрика

 