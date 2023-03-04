Жительница Ингушетии пыталась получить маткапитал на не существующего ребенка

Правоохранители совместно с коллегами из УФСБ и ВОГ МВД России по Ингушетии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что 12 декабря 2019 года женщина представила в ОПФР по региону заявление о выдаче государственного сертификата на материнский капитал и поддельное свидетельство о рождении ребенка.

«Указанные действия имели целью последующее незаконное получение сертификата, предоставляющего право на получение денежных средств — более 460 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.

В действиях женщины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК России (мошенничество при получении выплат).