Жительница Ингушетии стала фигурантом дела о незаконном оформлении инвалидности

«Установлено, что с ноября 2016 года по декабрь 2020 года злоумышленница незаконно установила инвалидность пятерым местным жителям, которые в последующем получали соответствующие соцвыплаты из бюджета пенсионного фонда, а также иные льготы, положенные лицам с таким статусом», — сказано в релизе.

По данным ведомства, в результате противоправных действий федеральному бюджету причинен ущерб в размере более 1,6 млн рублей.

Следственным отделом УФСБ в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Сейчас проводятся необходимые оперативные мероприятия по установлению других лиц, которые могут быть замешаны в этом деле.