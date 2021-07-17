Криминал

Жительница Ингушетии стала фигурантом дела о незаконном оформлении инвалидности

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Сотрудники ГУ МВД России по СКФО и регионального управления ФСБ выявили факты неоднократных превышений должностных полномочий руководителем одного из республиканских подразделений главного бюро медико-социальной экспертизы Ингушетии, сообщается на сайте главка МВД.

«Установлено, что с ноября 2016 года по декабрь 2020 года злоумышленница незаконно установила инвалидность пятерым местным жителям, которые в последующем получали соответствующие соцвыплаты из бюджета пенсионного фонда, а также иные льготы, положенные лицам с таким статусом», — сказано в релизе.

По данным ведомства, в результате противоправных действий федеральному бюджету причинен ущерб в размере более 1,6 млн рублей.

Следственным отделом УФСБ в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Сейчас проводятся необходимые оперативные мероприятия по установлению других лиц, которые могут быть замешаны в этом деле.

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