Кража

Жительница Ингушетии тайно оформила кредит на дочь соседки

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40-летняя жительница Назрановского района обвиняется в краже с банковского счета, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В надзорном ведомстве отметили, что в июле 2020 года женщина предложила своим соседям через приложение «Мобильный банк» оформить потребительский кредит в размере 315 тыс. рублей. Воспользовавшихся их мобильным телефоном она взяла кредит на имя дочери соседки. Затем она перевела деньги на счет своей знакомой, которая не знала о преступном характере действий обвиняемой. Соседке же сказала, что получить кредит не удалось.

В дальнейшем женщина распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Вскоре потерпевшей стало известно о краже денег с банковской карты и злоумышленница обещала вернуть их. Однако возвратила только 100 тыс. рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу прокурором направлено в Назрановский районный суд.

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