Жительница Ингушетии устроилась в медучреждение массажистом по поддельному диплому

Установлено, что 30-летняя женщина, в 2021 году, не имея среднего профессионального образования, в целях трудоустройства на оплачиваемую работу, предоставила руководителю медицинского учреждения заведомо поддельный документ об окончании медицинского колледжа. После чего она была принята на должность массажиста-ЛФК.

Материалы проверки направлены в орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица. В отношении женщины возбуждено дело по ч. 3 ст. 327 УК России (использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права).