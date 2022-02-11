Прокуратура

Жительница Ингушетии устроилась в медучреждение массажистом по поддельному диплому

0

По материалам проверки прокуратуры города Назрани Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту использования поддельного диплома, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Установлено, что 30-летняя женщина, в 2021 году, не имея среднего профессионального образования, в целях трудоустройства на оплачиваемую работу, предоставила руководителю медицинского учреждения заведомо поддельный документ об окончании медицинского колледжа. После чего она была принята на должность массажиста-ЛФК.

Материалы проверки направлены в орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица. В отношении женщины возбуждено дело по ч. 3 ст. 327 УК России (использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права).

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Власти Ингушетии перевезут в Москву многодетную мать, впавшую в кому после родов
Экс-главу города Сунжа Ингушетии и его заместителя привлекут к ответственности за лишний этаж в МКД
В Ингушетии сформируют волонтерскую группу для психологической помощи жителям в условиях самоизоляции
В Ингушетии на 90% подготовили технику для дорожных работ в 2022 году
Больше всего обращений и жалоб в ЦУР поступает от жителей Назрани
Житель ингушского села Сурхахи попал под следствие за незаконный оборот боеприпасов
Ингушские истинги войдут в «Золотую антологию объектов нематериального культурного наследия»
Ингушетия примет участие в первой «Детской фольклориаде народов России», которая пройдет в Чувашии
Жители Ингушетии могут выбрать территорию для благоустройства на 2023 год
В Назрановском районе Ингушетии провели антинаркотическую акцию
До 10 лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за ограбление с электрошокером

Главное

Яндекс.Метрика

 