Мошенничество

Жительница Ингушетии в поисках дополнительного дохода лишилась почти 900 тыс. рублей

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Жительница Магаса в поисках дополнительного дохода лишилась почти 900 тыс. рублей, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе МВД по региону.

Женщина сообщила правоохранителям, что некий «Владимир Андреевич», представившись сотрудником известной компании, под предлогом трудоустройства, завладел ее деньгами. Мошенник ввел пострадавшую в заблуждение, запросил сведения о банковских картах и счетах, в общей сложности она потеряла 894 тыс. рублей.

В действиях «работодателя» усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК России, полицией проводится проверка.

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