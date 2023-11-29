Жительница Ингушетии в поисках дополнительного дохода лишилась почти 900 тыс. рублей

Женщина сообщила правоохранителям, что некий «Владимир Андреевич», представившись сотрудником известной компании, под предлогом трудоустройства, завладел ее деньгами. Мошенник ввел пострадавшую в заблуждение, запросил сведения о банковских картах и счетах, в общей сложности она потеряла 894 тыс. рублей.

В действиях «работодателя» усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК России, полицией проводится проверка.