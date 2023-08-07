Конкурс

Жительница Ингушетии вышла в финал конкурса «Краса Кавказа-2023»

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Жительница Ингушетии Мадина Актамирова представляет республику в первом межрегиональном конкурсе красоты и таланта для девушек на инвалидных колясках «Краса Кавказа-2023», сообщается в ТГ правительства республики.

Конкурс красоты и талантов проходит с 4 по 11 августа в городе Нальчике. Соревноваться за звание самой красивой и талантливой будут шесть девушек из Ставропольского края, Ингушетии и Северной Осетии, прошедшие отбор среди 23 участниц.

Сообщается, что участницы конкурса смогут не только рассказать о себе, но и познакомить жюри и зрителей с национальным традициями и обычаями своей малой родины и найти новых друзей и единомышленников. Мадина Актемирова продемонстрирует жюри красоту ингушского национального костюма, расскажет об адатах и обычаях ингушей.

Напомним, что организатором конкурса является команда Кабардино-Балкарского представительства Межрегиональной общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров». В первый раз конкурс был проведен в 2016 году. Целью его является повышение социальной вовлеченности людей с инвалидностью во все сферы жизни и формирование позитивного отношения к людям с ОВЗ в обществе.

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