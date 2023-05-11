Мошенничество

Жительница Ингушетии заплатит штраф за хищение 300 тыс. рублей при строительстве ДК

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Гендиректор строительной фирмы в Ингушетии заплатит штраф за хищение 300 тыс. рублей при строительстве дома культуры, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Судом установлено, что 39-летняя жительница республики в 2017 году, являясь руководителем строительной фирмы, завысила стоимость выполненных работ и похитила бюджетные денежные средства, выделенные по государственному контракту для строительства ДК в сельском поселении Зязиков-Юрт Малгобекского района, причинив Минстрою региона ущерб в крупном размере.

Приговором Малгобекского городского суда женщине с учетом наличия на иждивении трех несовершеннолетних детей назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Одновременно суд удовлетворил иск прокуратуры города о взыскании с осужденной всей суммы причиненного государству ущерба.

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