Жительница Магаса получила два года условно за хищение драгоценностей

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину). Установлено, что злоумышленница нашла в интернете объявление о продаже золотых изделий, и сразу по телефону договорилась с продавцом об их покупке. Полную сумму, 50 тысяч рублей, женщина отдать не смогла, и внесла предоплату 8 тысяч рублей, дав обещание остальную сумму выплатить до конца месяца«, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сразу после покупки злоумышленница продала золотые изделия, а деньги присвоила себе.

«Не получив денег и осознав, что ее обманули, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы за защитой своих прав», — добавили в пресс-службе.

Приговором Карабулакского районного суда злоумышленница признана виновной в инкриминируемом деянии и ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.