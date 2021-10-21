Жительница Малгобека Ингушетии Антонина Столяренко получила поздравление с юбилеем от Президента России

«Вы прошли большую жизненную школу, стойко преодолели тяжелейшие испытания военного времени, самоотверженно восстанавливали страну из руин. И всегда чувствуете сопричастность к судьбе Отечества, верите в правое дело. Великую любовь к Родине, ответственность за её настоящее и будущее Вы передаёте нам и грядущим поколениям», — говорится в поздравлении Президента.

Поздравительный адрес долгожительнице вместе с цветами вручили сотрудники социального отдела мэрии города воинской славы.