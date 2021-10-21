Поздравление

Жительница Малгобека Ингушетии Антонина Столяренко получила поздравление с юбилеем от Президента России

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Жительница Малгобека Антонина Васильевна Столяренко в связи с 90-летием получила поздравление от Президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Вы прошли большую жизненную школу, стойко преодолели тяжелейшие испытания военного времени, самоотверженно восстанавливали страну из руин. И всегда чувствуете сопричастность к судьбе Отечества, верите в правое дело. Великую любовь к Родине, ответственность за её настоящее и будущее Вы передаёте нам и грядущим поколениям», — говорится в поздравлении Президента.

Поздравительный адрес долгожительнице вместе с цветами вручили сотрудники социального отдела мэрии города воинской славы.

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