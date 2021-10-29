Приговор

Жительница Назрани проведет восемь лет в колонии за убийство двоюродного брата

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Суд вынес обвинительный приговор 34-летней местной жительнице по уголовному делу об убийстве родственника в ходе драки в частном домовладении в Назрани. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

«Установлено, что 20 апреля 2020 года между женщиной и ее двоюродным братом на почве неприязненных отношений возникла драка, в ходе которой она из незаконно приобретенного и хранившегося у нее пистолета Макарова два раза выстрелила в голову оппонента», — сказал представитель ведомства.

От полученных ран мужчина скончался на месте, отметил собеседник агентства.

Чтобы скрыть следы преступления, она выбросила труп погибшего и пистолет в Алханчуртский канал.

В мае 2020 года ее задержали. Женщину обвинили по ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 105 УК России (незаконные приобретение, хранение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов к нему; убийство).

Злоумышленница получила восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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