Поздравление

Жительница Назрановского района Ингушетии получила персональное поздравление от Владимира Путина

0

Жительница Назрановского района Ингушетии Ольга Берсановна Олигова, которой исполнилось 90 лет, получила персональное поздравление от главы государства Владимира Владимировича Путина.

Ветерану вручили поздравление в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 31 мая 2012 г.

Путин в частности написал: «Уважаемая Ольга Берсановна! Поздравляем Вас с Днём рождения! Низкий поклон Вам и вечная благодарность за смелые подвиги. Спасибо за мир и жизнь. Желаем Вам здоровья и бодрости души. Пусть внуки и правнуки с восторгом слушают Ваши рассказы о великих событиях. Пусть каждый день жизни дарит Вам домашний уют, любовь и заботу родных, уважение сознательных людей и радость сердца».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Минкультуры Ингушетии обсудили подготовку к празднованию 30-летия республики
Ибрагим Евлоев стал бронзовым призером международного турнира по тхэквондо в Стамбуле
Подготовка к осенне-зимнему периоду в Ингушетии проходит в штатном режиме
Сентябрьские выборы — первые для 5 тыс. юношей и девушек Ингушетии
Борис Шадыжев передал в дар Национальной библиотеке Ингушетии новое издание своей книги «Время, люди, судьбы»
Члены общественной наблюдательной комиссии Ингушетии проверили готовность следственного изолятора к выборам
Жители и организации Ингушетии могут обратиться с жалобами на подозрительные товары по федеральной телефонной линии
В Ингушетии за сутки умерло два человека, 61 новый случай Covid-19
Ингушских детей приглашают принять участие в конкурсе «Дорожная грамматика образовательных дорог детства»
В Минсельхозе Ингушетии обсудили организацию продовольственных ярмарок, приуроченных к проведению выборов
Оперативный штаб призывает жителей Ингушетии проявлять бдительность в дни выборов

Главное

Яндекс.Метрика

 