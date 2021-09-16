Жительница Назрановского района Ингушетии получила персональное поздравление от Владимира Путина
Жительница Назрановского района Ингушетии Ольга Берсановна Олигова, которой исполнилось 90 лет, получила персональное поздравление от главы государства Владимира Владимировича Путина.
Ветерану вручили поздравление в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 31 мая 2012 г.
Путин в частности написал: «Уважаемая Ольга Берсановна! Поздравляем Вас с Днём рождения! Низкий поклон Вам и вечная благодарность за смелые подвиги. Спасибо за мир и жизнь. Желаем Вам здоровья и бодрости души. Пусть внуки и правнуки с восторгом слушают Ваши рассказы о великих событиях. Пусть каждый день жизни дарит Вам домашний уют, любовь и заботу родных, уважение сознательных людей и радость сердца».