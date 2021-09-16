Жительница Назрановского района Ингушетии получила персональное поздравление от Владимира Путина

Ветерану вручили поздравление в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 31 мая 2012 г.

Путин в частности написал: «Уважаемая Ольга Берсановна! Поздравляем Вас с Днём рождения! Низкий поклон Вам и вечная благодарность за смелые подвиги. Спасибо за мир и жизнь. Желаем Вам здоровья и бодрости души. Пусть внуки и правнуки с восторгом слушают Ваши рассказы о великих событиях. Пусть каждый день жизни дарит Вам домашний уют, любовь и заботу родных, уважение сознательных людей и радость сердца».