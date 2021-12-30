Жительница Узбекистана получила в Ингушетии условный срок за вовлечение дочери в попрошайничество

Установлено, что женщина в июне-июле 2021 года на территории рынка «Мархаба» в городе Назрани вовлекала свою 11-летнюю дочь в занятие попрошайничеством. Тем самым она подрывала нравственное и психофизическое развитие несовершеннолетнего.

Магасский районный суд, с учетом признания вины, наличия на ее иждивении четырех малолетних детей, назначил женщине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.