Жительница Узбекистана получила в Ингушетии условный срок за вовлечение дочери в попрошайничество
34-летняя гражданка Узбекистана получила в Ингушетии условный срок за то, что заставляла свою несовершеннолетнюю дочь попрошайничать, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Установлено, что женщина в июне-июле 2021 года на территории рынка «Мархаба» в городе Назрани вовлекала свою 11-летнюю дочь в занятие попрошайничеством. Тем самым она подрывала нравственное и психофизическое развитие несовершеннолетнего.
Магасский районный суд, с учетом признания вины, наличия на ее иждивении четырех малолетних детей, назначил женщине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.