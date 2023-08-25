Жительнице Ингушетии грозит до шести лет тюрьмы за махинации с маткапиталом

«Женщина предоставила в ОПФР по региону заявление о выдаче государственного сертификата «материнский капитал» и поддельные свидетельства о рождении несуществующих детей», — рассказал собеседник.

По его словам, мошенница получила денежные средства в размере 453 тыс. рублей.

Отмечается, что в действиях гражданки усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК России (мошенничество при получении выплат).