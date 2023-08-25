Мошенничество

Жительнице Ингушетии грозит до шести лет тюрьмы за махинации с маткапиталом

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Жительница республики подделала свидетельство о рождении двоих детей и получила материнский капитал на сумму 453 тыс. рублей. Фигурантке грозит штраф до полумиллиона рублей или до шести лет лишения свободы, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.

«Женщина предоставила в ОПФР по региону заявление о выдаче государственного сертификата «материнский капитал» и поддельные свидетельства о рождении несуществующих детей», — рассказал собеседник.

По его словам, мошенница получила денежные средства в размере 453 тыс. рублей.

Отмечается, что в действиях гражданки усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК России (мошенничество при получении выплат).

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