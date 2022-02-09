Жительнице Ингушетии грозит штраф в полмиллиона рублей за врезку в газопровод

«По версии дознания, женщина в ноябре 2021 года осуществила незаконное подключение к проходящему рядом с ее домом газопроводу с использованием металлопластиковой трубы и металлических хомутов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее женщина привлекалась к ответственности за подобное правонарушение

«Женщина обвиняется в совершении в преступления, предусмотренного частью 1 статьи 215.3 УК РФ (самовольное подключение к газопроводу, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние)», — добавили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело прокурором направлено в суд для рассмотрения по существу.