Жительнице Ингушетии грозит штраф в полмиллиона рублей за врезку в газопровод
34-летняя жительница Назрани ответит в суде за самовольное подключение к газопроводу. Ей грозит штраф до 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«По версии дознания, женщина в ноябре 2021 года осуществила незаконное подключение к проходящему рядом с ее домом газопроводу с использованием металлопластиковой трубы и металлических хомутов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее женщина привлекалась к ответственности за подобное правонарушение
«Женщина обвиняется в совершении в преступления, предусмотренного частью 1 статьи 215.3 УК РФ (самовольное подключение к газопроводу, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние)», — добавили в надзорном ведомстве.
Уголовное дело прокурором направлено в суд для рассмотрения по существу.