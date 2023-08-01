Прокуратура

Жительнице Ингушетии из-за неисправного счетчика незаконно начислили более 160 тыс. рублей за газ

0

Прокуратура города Магаса после обращения местной жительницы провела проверку и установила, что в январе текущего года она обратилась в ресурсоснабжающую организацию с письменным заявлением о направлении специалиста для осмотра счетчика, снятия показаний и произведении перерасчета излишне начисленной по нормативам суммы за потребленный газ в принадлежащей ей квартире.

Проверка прибора учета газа была проведена лишь в мае 2023 года, объективно и всесторонне обращение женщины рассмотрено не было. Перерасчет на сумму более 160 тыс. рублей не был произведен. При этом, ответ заявительнице по состоянию на июнь этого года организацией не направлялся.

В результате вмешательства прокуратуры с внесением представления гендиректору ресурсоснабжающей организации, произведен перерасчет начисленной суммы, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В столице Ингушетии ведется капремонт гимназии «Марем»
В восьми населенных пунктах Ингушетии на сутки отключат газ
В Малгобекский район доставили один из двух новых водяных насосов
Меры обеспечения безопасности на избирательных участках обсудили в администрации Малгобекского района
Судебные приставы Ингушетии передали пограничникам вьетнамцев для выдворения из страны
В Ингушетии собственника самовольной постройки привлекут к ответственности
Более 290 бутылок контрафактного алкоголя изъяли у жительницы Ингушетии
Мэрию Назрани обязали установить сроки расселения людей из аварийного МКД
В Ингушетии установят видеонаблюдение для защиты уникального христианского храма от вандалов
В Назрановском районе Ингушетии провели мероприятие по иммунизации
В Ингушетии пройдут мероприятия в рамках спортивного фестиваля «Семейная команда»

Главное

Яндекс.Метрика

 