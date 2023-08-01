Жительнице Ингушетии из-за неисправного счетчика незаконно начислили более 160 тыс. рублей за газ
Прокуратура города Магаса после обращения местной жительницы провела проверку и установила, что в январе текущего года она обратилась в ресурсоснабжающую организацию с письменным заявлением о направлении специалиста для осмотра счетчика, снятия показаний и произведении перерасчета излишне начисленной по нормативам суммы за потребленный газ в принадлежащей ей квартире.
Проверка прибора учета газа была проведена лишь в мае 2023 года, объективно и всесторонне обращение женщины рассмотрено не было. Перерасчет на сумму более 160 тыс. рублей не был произведен. При этом, ответ заявительнице по состоянию на июнь этого года организацией не направлялся.
В результате вмешательства прокуратуры с внесением представления гендиректору ресурсоснабжающей организации, произведен перерасчет начисленной суммы, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.