Жительнице Ингушетии из-за неисправного счетчика незаконно начислили более 160 тыс. рублей за газ

Проверка прибора учета газа была проведена лишь в мае 2023 года, объективно и всесторонне обращение женщины рассмотрено не было. Перерасчет на сумму более 160 тыс. рублей не был произведен. При этом, ответ заявительнице по состоянию на июнь этого года организацией не направлялся.

В результате вмешательства прокуратуры с внесением представления гендиректору ресурсоснабжающей организации, произведен перерасчет начисленной суммы, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.