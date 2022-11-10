Прокуратура

Жительнице Ингушетии начислили 90 тыс. рублей на дом, отключенный от газа

0

Прокуратура по обращению местной жительницы провела проверку по факту начисления платы за потребленный природный газ, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства.

«Установлено, что в июле 2019 года женщина написала заявление об отключении домовладения от газа. В тот же день она оплатила услугу по отключению газовой сети. Согласно акту с печатью, работу провели сотрудники строительно-монтажного управления газораспределительной организации», — сказал представитель прокуратуры.

По его словам, дом с указанного времени к газовым сетям не подключался.

Несмотря на это, ресурсоснабжающая организация продолжала производить расчет платы за газ, исходя из нормативов по квадратуре домовладения, а не показаний счетчика, что в итоге привело к необоснованному начислению платы за газ в размере более 90 тыс. рублей.

В связи с нарушением права гражданина прокуратура внесла представление и добилась ликвидации незаконно начисленной задолженности.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии загорелся жилой вагончик
ФК «Мангуст» из Ингушетии выиграла у кабардино-балкарского «Псыгансу»
В Ингушетии пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка
В городе Карабулаке Ингушетии продолжается благоустройство улицы Малгобекской
Правоохранители Ингушетии оказали материальную помощь семьям погибших товарищей
Боксеры из Назрановского района Ингушетии успешно выступили на открытом первенстве в Сунже
Приоритетными в бюджете Ингушетии на три года остаются Народная программа единороссов и нацпроекты
Курировать вопросы республиканских СМИ будет новый заместитель главы Миннаца Ингушетии
Стражей порядка Ингушетии с профессиональным праздником поздравил премьер региона
В Ингушетии сотрудники национальной гвардии навестили семьи погибших сослуживцев
Руководитель ингушской диаспоры в Томске стал одним из инициаторов акции в поддержку мобилизованных

Главное

Яндекс.Метрика

 