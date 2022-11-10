Жительнице Ингушетии начислили 90 тыс. рублей на дом, отключенный от газа

«Установлено, что в июле 2019 года женщина написала заявление об отключении домовладения от газа. В тот же день она оплатила услугу по отключению газовой сети. Согласно акту с печатью, работу провели сотрудники строительно-монтажного управления газораспределительной организации», — сказал представитель прокуратуры.

По его словам, дом с указанного времени к газовым сетям не подключался.

Несмотря на это, ресурсоснабжающая организация продолжала производить расчет платы за газ, исходя из нормативов по квадратуре домовладения, а не показаний счетчика, что в итоге привело к необоснованному начислению платы за газ в размере более 90 тыс. рублей.

В связи с нарушением права гражданина прокуратура внесла представление и добилась ликвидации незаконно начисленной задолженности.