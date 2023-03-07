Прокуратура

Жительнице Ингушетии необоснованно начислили 400 тыс. рублей за газ

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Прокуратурой города Магаса проведена проверка по обращению местной жительницы о нарушении ее прав, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Ингушетии.

Установлено, что заявительницей в 2019 году был заключен договор на поставку газа в принадлежащее ей жилое помещение и установлен прибор учета энергоресурса. Несмотря на то, что нарушений при эксплуатации счетчика не выявлялось, начисление газовой компанией производилось по квадратуре квартиры. «Долг» женщины составил около 400 тыс. рублей.

Поскольку были нарушены права и интересы гражданина, прокуратурой города в адрес гендиректора АО «Газпром межрегионгаз Назрань» было внесено представление. По результатам его рассмотрения незаконно начисленная задолженность за газ ликвидирована, права заявительницы восстановлены.

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