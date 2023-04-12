Жительнице Ингушетии придется вернуть государству незаконно полученный маткапитал

«Обвиняемая в ноябре 2019 года представила в отдел ПФР подложные свидетельства о рождении двух несуществующих детей и в 2020 году получила от государства свыше 466 тысяч рублей. В рамках уголовного дела прокуратура республики заявила гражданский иск о взыскании с обвиняемой всей суммы причиненного государству ущерба», — говорится в сообщении.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат, группой лиц по предварительному сговору, совершенное в крупном размере).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.