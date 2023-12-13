Пенсия

Жительнице Ингушетии восстановили пенсию после вмешательства УПЧ в регионе

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Аппарат уполномоченного по правам человека в регионе добился восстановления трудовой пенсии 70-летней жительницы республики, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В 2008 году в связи с достижением пенсионного возраста заявительнице была назначена трудовая пенсия по старости, но с декабря 2022 года стали начислять пенсию в сниженном размере», — рассказал собеседник.

По его словам, в СФР по региону женщину уведомили о факте снижения пенсии до выяснения обстоятельств, но до настоящего времени вопрос пенсионного обеспечения не разрешен.

Отмечается, что аппаратом УПЧ в республике в СФР был направлен запрос, в результате рассмотрения которого трудовая пенсия жительницы восстановлена в полном объеме в размере 19 тыс. 88 рублей. Доплата пенсии за неучтенный период с января по ноябрь текущего года произведена заявительнице на ее расчетный счет.

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