Выплата

Жительнице Ингушетии восстановили выплаты после вмешательства УПЧ в регионе

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Аппарат уполномоченного по правам человека по региону добился восстановления прав жительницы республики на получение пособия по потере кормильца, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

«В ведомство поступило заявление жительницы сельского поселения Кантышево о том, ее двум детям выплаты поступают, но старшей дочери — студентке социальное обеспечение по случаю потери кормильца приостановили», — рассказал собеседник.

По его словам, 23 августа прошлого года женщина подала заявление в республиканское отделение Социального фонда России для переоформления выплат на старшую дочь, так как ей исполнилось 18 лет. С сентября 2022 года по январь 2023-го указанная выплата не поступала. С января текущего года ей возобновили выплату в размере 3700 рублей, что составляет только часть пособия, при этом выплаты на других детей осуществляются в полном объеме.

Как отметил собеседник издания, сотрудники республиканского отделения Соцфонда не дают однозначного ответа по жалобе. В связи с этим заявительница попросила уполномоченного по правам человека в Ингушетии помочь восстановить право дочери на социальное обеспечение.

«В ходе рассмотрения заявления аппаратом УПЧ в республике в Социальный фонд России направлен запрос о предоставлении обоснованной позиции по существу жалобы заявительницы, при рассмотрении которого установлено, что право дочери жительницы региона на соцобеспечение по случаю потери кормильца нарушено», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что социальная выплата дочери обратившейся заявительницы восстановлена. Доплата причитающихся сумм за неучтенный период произведена в полном объеме.

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