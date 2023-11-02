Жительнице Ингушетии восстановили выплаты после вмешательства УПЧ в регионе

«Жительница Карабулака получала надбавку в связи с тем, что является матерью троих несовершеннолетних детей и инвалидом II группы, но с декабря прошлого года ей выплачивают надбавку только за двоих детей», — рассказал собеседник.

По его словам, женщина неоднократно обращалась в отделение Социального фонда России, но никакого разъяснения не получила.

Отмечается, что по результату совместной работы аппарата уполномоченного по правам человека в Ингушетии и Социального фонда России размер страховой пенсии по инвалидности заявительницы приведен в соответствии с действующим законодательством.

С учетом повышения фиксированной выплаты на 3-х несовершеннолетних детей и ежемесячной денежной выплаты как инвалиду II группы, размер социальных выплат женщины составил 32 тыс. 171 руб. Социальное обеспечение восстановлено в полном объеме.