Выплаты

Жительнице Ингушетии восстановили выплаты после вмешательства УПЧ в регионе

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Аппарат уполномоченного по правам человека в регионе добился восстановления пенсионных прав многодетной женщины, которая является инвалидом, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

«Жительница Карабулака получала надбавку в связи с тем, что является матерью троих несовершеннолетних детей и инвалидом II группы, но с декабря прошлого года ей выплачивают надбавку только за двоих детей», — рассказал собеседник.

По его словам, женщина неоднократно обращалась в отделение Социального фонда России, но никакого разъяснения не получила.

Отмечается, что по результату совместной работы аппарата уполномоченного по правам человека в Ингушетии и Социального фонда России размер страховой пенсии по инвалидности заявительницы приведен в соответствии с действующим законодательством.

С учетом повышения фиксированной выплаты на 3-х несовершеннолетних детей и ежемесячной денежной выплаты как инвалиду II группы, размер социальных выплат женщины составил 32 тыс. 171 руб. Социальное обеспечение восстановлено в полном объеме.

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